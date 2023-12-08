Взвешивание перед UFC Fight Night 233: Ядонг – Гутьеррес, Смит – Раунтри-младший
В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед UFC Fight Night 233. В главном событии турнира подерутся бойцы легчайшего веса Сонг Ядонг и Крис Гутьеррес.
Результаты взвешивания:
Сонг Ядонг (61,7 кг) – Крис Гутьеррес ();
Энтони Смит () – Халил Раунтри-младший (92,5 кг);
Тим Эллиотт (61,7 кг) – Су Мудаэржи ();
Насрат Хакпараст (70,8 кг) – Джейми Малларки ();
Андре Муниз (84,4 кг) – Юн Енг Парк (84,1 кг).
Мурзаканов снялся с боя против Раунтри. Его заменит Энтони Смит