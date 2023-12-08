Взвешивание перед UFC Fight Night 233: Ядонг – Гутьеррес, Смит – Раунтри-младший

Теги UFC MMA Энтони Смит UFC Fight Night Сонг Ядонг Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед UFC Fight Night 233. В главном событии турнира подерутся бойцы легчайшего веса Сонг Ядонг и Крис Гутьеррес.

Результаты взвешивания:

Сонг Ядонг (61,7 кг) – Крис Гутьеррес ();

Энтони Смит () – Халил Раунтри-младший (92,5 кг);

Тим Эллиотт (61,7 кг) – Су Мудаэржи ();

Насрат Хакпараст (70,8 кг) – Джейми Малларки ();

Андре Муниз (84,4 кг) – Юн Енг Парк (84,1 кг).

Мурзаканов снялся с боя против Раунтри. Его заменит Энтони Смит

Сонг Ядонг сообщил, что Петр Ян отказался от боя с ним

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий