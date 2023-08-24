Тим Цзю верит в успехи брата Никиты: «Я вижу его чемпионом мира»

Теги Тимофей Цзю бокс Никита Цзю Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю заявил, что его брат Никита может стать чемпионом мира по боксу.

«Конечно, я вижу Никиту чемпионом мира. Через несколько недель я стану чемпионом мира, так что зачеркну один из пунктов в списке. Никита тоже когда-нибудь станет чемпионом мира.

Ему еще предстоит долгий путь, но я верю в брата. У него есть профессиональный подход и вера, но ему предстоит еще много расти», – сказал временный чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.

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