Дмитрий Бивол: «Не хочу провести в США остаток жизни, но могу прожить там 5-10 лет»

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол заявил, что не хочет окончательно переезжать в США.

«Почему-то не вижу, как я бы мог прожить остаток своей жизни в США. Но пока карьера длится, могу представить, что проживу в Америке пять или может даже и 10 лет, пока есть работа какая-то.

Там есть свои плюсы: например, многие вещи сначала появляются в США, а потом уже в остальном мире. Как-то чуть-чуть впереди планеты всей, можно так сказать. В плане каких-то разработок, идей.

Если человек – хороший специалист, он может хорошо найти себя в Штатах. Если говорить о недостатках, то мне тут не хватает общения.

Родного общения не хватает, менталитет, наверное, чуть-чуть другой. У меня уже менталитет, сформированный под нашу жизнь в России, в странах СНГ», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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1 комментарий
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«Впереди планеты всей»

Так можно и в списках Мезулиной оказаться. Потом придется извиняться и под Шамана танцевать
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