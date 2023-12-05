Мокаев заявил, что получил соперника из топ-10 дивизиона: «Есть дата и локация»

Мухаммад Мокаев заявил, что получил оппонента из топ-10 наилегчайшего дивизиона.

«Получил соперника из топ-10 дивизиона! Есть дата и локация», – написал в соцсетях боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев.

В последний раз Мокаев (11-0) дрался на турнире UFC 294, где победил Тима Эллиотта удушающим приемом.

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