Мокаев заявил, что получил соперника из топ-10 дивизиона: «Есть дата и локация»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев заявил, что получил оппонента из топ-10 наилегчайшего дивизиона.

«Получил соперника из топ-10 дивизиона! Есть дата и локация», – написал в соцсетях боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев.

В последний раз Мокаев (11-0) дрался на турнире UFC 294, где победил Тима Эллиотта удушающим приемом.

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1 комментарий
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Кара Франс, Шнелл или Перес. У остальных бои назначены.
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