Олейник проведет реванш с Томпсоном 15 декабря

Алексей Олейник и Оли Томпсон подерутся 15 декабря.

О реванше официально объявил промоушен . Олейник и Томпсон встретятся на турнире RCC 17, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

В мае 2023 года бойцы встречались под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ», тогда Томпсон победил нокаутом в первом раунде.

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