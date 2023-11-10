Олейник проведет реванш с Томпсоном 15 декабря

Теги MMA Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) RCC Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник и Оли Томпсон подерутся 15 декабря.

О реванше официально объявил промоушен RCC. Олейник и Томпсон встретятся на турнире RCC 17, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

В мае 2023 года бойцы встречались под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ», тогда Томпсон победил нокаутом в первом раунде.

Менеджер Емельяненко: «Александр заинтересован в поединке с Олейником. Это громкий и интересный бой»

Менеджер Бурчак: «Нельзя исключать бой между Алексеем Олейником и Александром Емельяненко»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий