Ислам Махачев хочет провести следующий бой до начала Рамадана.

«Следующий бой Ислам [Махачев] планирует провести до начала месяца Рамадан (11 марта – примечание Sports.ru). Об этом уже уведомлено руководство UFC. Соперник пока не определен», – заявил представитель команды Ислама Махачева.

В команде Оливейры заявили, что готовы к поединку: «Чарльз готов провести бой против Махачева в марте».

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