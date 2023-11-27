Махачев подерется до 11 марта. Оливейра согласился на бой (ТАСС)
Ислам Махачев хочет провести следующий бой до начала Рамадана.
«Следующий бой Ислам [Махачев] планирует провести до начала месяца Рамадан (11 марта – примечание Sports.ru). Об этом уже уведомлено руководство UFC. Соперник пока не определен», – заявил представитель команды Ислама Махачева.
В команде Оливейры заявили, что готовы к поединку: «Чарльз готов провести бой против Махачева в марте».
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