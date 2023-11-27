Махачев подерется до 11 марта. Оливейра согласился на бой (ТАСС)

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев хочет провести следующий бой до начала Рамадана.

«Следующий бой Ислам [Махачев] планирует провести до начала месяца Рамадан (11 марта – примечание Sports.ru). Об этом уже уведомлено руководство UFC. Соперник пока не определен», – заявил представитель команды Ислама Махачева.

В команде Оливейры заявили, что готовы к поединку: «Чарльз готов провести бой против Махачева в марте».

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16 комментариев

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Luffy Die
Ответ SGambler
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Luffy Die
Ответ SGambler
Естественно, больше то ответить нечем, против правды. Ты делаешь типичную ошибку новичка, думая что если боец победил другого бойца, то автоматически победил всех кого победил другой боец, я тоже так думал в 10 лет, когда смотрел бои в прайде в 2000 году. Но в ММА это так не работает. В противном случае зачем чемпионам драться с другими бойцами, главное победить первого претендента, а всех остальных уже победил первый претендент.
"Любой топ 10 составит конкуренцию" вот после этих слов пропало желание тебе что-то писать
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Fizkultprivet
Пока Оливейра невзирая на декласс в первом бою самый конкурентоспособный претендент. Остальные еще хуже. Более молодой РДА может смог бы что-то противопоставить, но сейчас точно без шансов. У Царукяна и Гамрота неплохая борьба, но в ударке они не вывезут. Дариуш только проиграл и вообще нестабильный, если только каким-то чудом лаки панч у него залетит. Чендлер быстро выдохнется, Гэтжи с Порье не вывезут борьбу.
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Арни Терминатор
78кг вот что интересно теперь, так как в легкем Исламу нет равних.
+7
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Luffy Die
Ответ SGambler
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а с кем ему драться? кто составит ему конкуренцию?
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Саламбек Алаев
Ответ SGambler
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Как ты аккуратно подчеркнул топ 7) ведь скажи ты топ 10 , тебе бы сразу три фамилии назвали бы )
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Savvy Stranger
Ответ SGambler
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А теперь ты скажи, у этих семерых, какой рекорд, в последних пяти поединках? У гейджи 2 поражения. У порье два поражения. Дариуш только проиграл. Да, Ислам должен защищать пояс, кого поставят, против того...но допустим он всех их перебьёт, что даст для наследия победа над битым порье или гейджи? Лучше идти в верхнюю весовую, и пробовать там. Как сделал Волк. Даже если проиграет, всяко будет лучше чем победа над порье
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Арни Терминатор
Ответ SGambler
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сам ты лол
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boxer.id00
Ответ Luffy Die
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Да, всего тебе самого сказочного
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abdurashidov.albert@bk.ru
Ответ UseR
Очевидно хочет на ЮФС 299 подраться, который будет, преположительно, в Саудовской Аравии. Нужно будет опробовать местные чудо-весы Аладина - так же они работают как в ОАЭ или ещё лучше?
Это не он хочет драться в арабии а юфс хочет срубить по жирному , Как и в прошлый раз
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abdurashidov.albert@bk.ru
Ответ UseR
Очевидно хочет на ЮФС 299 подраться, который будет, преположительно, в Саудовской Аравии. Нужно будет опробовать местные чудо-весы Аладина - так же они работают как в ОАЭ или ещё лучше?
Это не он хочет драться в арабии а юфс хочет срубить по жирному , Как и в прошлый раз
0
0
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hala18
Ответ Fizkultprivet
Пока Оливейра невзирая на декласс в первом бою самый конкурентоспособный претендент. Остальные еще хуже. Более молодой РДА может смог бы что-то противопоставить, но сейчас точно без шансов. У Царукяна и Гамрота неплохая борьба, но в ударке они не вывезут. Дариуш только проиграл и вообще нестабильный, если только каким-то чудом лаки панч у него залетит. Чендлер быстро выдохнется, Гэтжи с Порье не вывезут борьбу.
Про РДА шутка была такая? Хабиб показал на что способен РДА на своём пике. Плюс на руках Ислам на порядок лучше него в стойке. Про нестабильность Дариуша тоже спорно, у человека серия из побед слишком большая для этого была.
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