Мокаев хочет страховать титульный поединок между Пантожей и Ройвалом

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Алешандре Пантожа Бокс/MMA/UFC

Мокаев хочет быть запасным в бою между Алешандре Пантожей и Брэндоном Ройвалом.

«Я готов. Никогда не испытывал проблем с весогонкой, даже в дебютном поединке – тогда я показал чемпионский вес. Если UFC тоже этого хочет, то я готов быть запасным», – сказал боец наилегчайшего дивизиона Мухаммад Мокаев.

Поединок между Пантожей и Ройвалом состоится в соглавном событии турнира UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе.

Мухаммад Мокаев: «5-0 менее, чем за 2 года. Я допускаю ошибки в клетке и решаю их, не оставляя шанса судьям»

Мокаев обратился к жителям Палестины после победы на UFC 294: «Хочу пожелать всем мира, Аллаху акбар»

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2 комментария

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Abu Ibrahim
Рановато . 2-3 боя и проверка на прочность .
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sanek maloi
Мокаев для беженца слишком наглый, но духовитый, в Англии наверно безопасней, чем в родных аулах, если ты не под защитой.( Как ни крути, языком может, только вот в топе могут его так стопорнуть, что потом трудно будет встать. А написать и кого то упрекать в чем то, мы все умеем.
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