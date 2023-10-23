Мокаев хочет страховать титульный поединок между Пантожей и Ройвалом

Мокаев хочет быть запасным в бою между Алешандре Пантожей и Брэндоном Ройвалом.

«Я готов. Никогда не испытывал проблем с весогонкой, даже в дебютном поединке – тогда я показал чемпионский вес. Если UFC тоже этого хочет, то я готов быть запасным», – сказал боец наилегчайшего дивизиона Мухаммад Мокаев.

Поединок между Пантожей и Ройвалом состоится в соглавном событии турнира UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе.

Мухаммад Мокаев: «5-0 менее, чем за 2 года. Я допускаю ошибки в клетке и решаю их, не оставляя шанса судьям»

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