Хукер перенес операцию: «Всего лишь царапина. Хочу как можно скорее вернуться к тренировкам»
Дэн Хукер сообщил, что перенес операцию на руке.
«Операция прошла успешно. Не первый и не последний раз, когда оказываюсь на операционном столе, ха-ха.
Понимаю, что ММА нравится не всем, но я создан для этой игры. Всего лишь царапина. Хочу как можно скорее вернуться к тренировкам», – написал легковес UFC Дэн Хукер в социальных сетях.
3 декабря Хукер должен был провести поединок против Бобби Грина, но снялся из-за повреждения. Его заменит Джалин Тернер.
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