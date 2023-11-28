Хукер перенес операцию: «Всего лишь царапина. Хочу как можно скорее вернуться к тренировкам»

Теги травмы UFC MMA легкий вес (MMA) Дэн Хукер Бокс/MMA/UFC

Дэн Хукер сообщил, что перенес операцию на руке.

«Операция прошла успешно. Не первый и не последний раз, когда оказываюсь на операционном столе, ха-ха.

Понимаю, что ММА нравится не всем, но я создан для этой игры. Всего лишь царапина. Хочу как можно скорее вернуться к тренировкам», – написал легковес UFC Дэн Хукер в социальных сетях.

3 декабря Хукер должен был провести поединок против Бобби Грина, но снялся из-за повреждения. Его заменит Джалин Тернер.

UFC не позволил Вартаняну выйти на замену Хукеру

Хукер получил травму и снялся с поединка против Грина

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1 комментарий

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TiNO
Я пока не увидел фото, думал, что язык поцарапал))
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