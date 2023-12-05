Копылов и Исмаилов проведут схватку по джиу-джитсу 17 декабря
Роман Копылов и Магомед Исмаилов проведут поединок 17 декабря.
Схватка по правилам джиу-джитсу состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге в рамках турнира ACBJJ 15.
Копылов – средневес UFC, идущий на серии из четырех нокаутов. Исмаилов – бывший претендент на титул AMC Fight Nights в среднем весе, в последнее время выступающий по правилам бокса.
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