Копылов и Исмаилов проведут схватку по джиу-джитсу 17 декабря

Роман Копылов и Магомед Исмаилов проведут поединок 17 декабря.

Схватка по правилам джиу-джитсу состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге в рамках турнира ACBJJ 15.

Копылов – средневес , идущий на серии из четырех нокаутов. Исмаилов – бывший претендент на титул в среднем весе, в последнее время выступающий по правилам бокса.

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