Артем Тарасов: «Раньше у меня вместо посуды в серванте лежали деньги»

Артем Тарасов рассказал, как справлялся с наплывов денег.

– Помните, когда стали зарабатывать большие деньги?

– Я снял видео: оно не собрало просмотров, а потом в мой день рождения зашло. За два миллиона просмотров я получил $1000. Когда доллар был по 35-40…

Моей целью были деньги, а не популярность. Она пришла сама собой. Сначала у меня была просто бизнес-модель: снял видосик – получил деньги. Хотя я уже на стройке хорошо зарабатывал и тренером тоже, но это подкрепляло.

– Вы говорили, что в какой-то момент деньги приносили сумками. Голова не кружилась?

– Раньше друзья приходили, а у меня вместо посуды в серванте лежали деньги. Сейчас нет такого, что приносят деньги сумками. Но голова не кружилась.

Видел успешных людей – хотел работать. Я пример для многих, меня копируют. Святослав Коваленко, популярный блогер, когда был в тюрьме, смотрел меня и мотивировался, – сказал боец поп-ММА Артем Тарасов.

2 декабря на «ВТБ Арене» он подерется с блогером Евгением Ершовым на турнире MMA Серия-75.

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