Гаджиев – о Царукяне: «Это будущий чемпион UFC в легком весе. Его отделяет один бой от поединка за титул»

Камил Гаджиев назвал Армана Царукяна будущим чемпионом UFC.

«Я не сомневался, что если Царукян выиграет у Дариуша, то он бросит вызов Исламу. Почему? Потому что он действительно имеет право сказать, что Махачев провел с ним один из сложнейших боев в своей жизни. А сейчас Арман еще прибавил, и аргументов за реванш становится только больше. Думаю, что еще один бой отделяет Царукяна от поединка за титул.

Что будет в этом бою, я не знаю. Дерись они завтра, конечно, Махачев был бы явным фаворитом. Почему? Он большой и сильный. Ислам вообще боец без слабых мест. Как такого победить? Это практически невозможно. В 77 кг он, возможно, будет уступать габаритами кому-то, и тогда появляются шансы. А в 70 кг таких шансов почти нет.

Арман Царукян – это будущий чемпион UFC в легком весе. Произойдет это тогда, когда Ислам в легком весе карьеру завершит или вообще ее закончит, и начнется время нового короля», – заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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