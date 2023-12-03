Асланбек Бадаев: «Мы хотим вернуть Вартаняна, но не на тех условиях, что предлагались ранее»

Вице-президент ACA Бадаев заявил, что не предложит Вартаняну прежние условия.

«Для того, чтобы обсуждать условия, нужно начать переговоры. Если переговоры начнутся, тогда мы начнем обсуждение. В июне 2023 года, когда мы делали Эдуарду [Вартаняну] предложение, это была немного другая ситуация, стоимость и, скажем так, актуальность на тот момент. Он шумел сразу после победы в Гран-при. Это было действительно громкое время для него в плане медийной составляющей. Мне кажется, это был лучший период в его карьере.

Но сейчас шум подзатих, его не так обсуждают и так далее. Соответственно, рыночная стоимость, как бы это грубо не звучало, она не может быть такой, какой была в тот момент. В любом случае Эдик – хороший боец, он нам всегда был интересен. Естественно, мы бы хотели его вернуть. Начнем переговоры и там посмотрим, к чему придем», – заявил вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

Новая угроза для Махачева? В UFC может зайти звезда российских MMA

Эдуард Вартанян: «ACA предложила мне около $1 млн за три боя, UFC – в разы меньше. Остался бы за $10 млн»