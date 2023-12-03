Дмитрий Бивол: «По итогам боя Фьюри и Нганну у меня возникло ощущение, что Усик – явный фаворит поединка с Тайсоном»

Дмитрий Бивол назвал Александра Усика фаворитом поединка с Тайсоном Фьюри.

«Учитывая образ жизни Тайсона [Фьюри], я был удивлен его боем с Нганну в какой-то степени. Он не так серьезно относится к подготовке, как многие другие боксеры и так далее. Он очень талантлив, но может недооценить соперника. По итогам боя у меня возникло ощущение, что Усик – явный фаворит поединка с Фьюри», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

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