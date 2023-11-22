UFC не позволил Вартаняну выйти на замену Хукеру (Алексей Авсеньев)

UFC не позволил Эдуарду Вартаняну заменить Дэна Хукера в бою с Бобби Грином.

Об этом рассказал автор телеграм-канала «Двоечка ММА» Алексей Авсеньев.

« мне только что написал, что его сторона вступала в переговоры с UFC. Промоушен ответил, что они подумают. Если учитывать все обстоятельства, то это отказ, иначе сразу был бы дан положительный ответ», – написал Авсеньев.

Поединок между и должен был состояться 3 декабря в соглавном событии в Остине, штат Техас. Новозеландский боец снялся с боя из-за травмы руки.

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