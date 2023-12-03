Царукян – после победы над Дариушем: «Надеюсь, следующий бой будет за пояс. Однажды я стану чемпионом, поверьте»

Арман Царукян прокомментировал победу над Бенеилом Дариушем.

«Я очень благодарен Дариушу, что согласился со мной на бой. Никто в топ-5 не хотел выходить, только один человек – и это он. Сейчас благодаря нему я попаду в топ-5. Может быть, стану вторым или третьим.

Надеюсь, следующий бой будет за пояс. Но если нет, то это не важно. А если нет – плевать, я побью еще кого-нибудь. Но однажды я стану чемпионом, поверьте», – сказал после победы над на UFC Fight Night 233.

Бой между Царукяном и Дариушем завершился нокаутом спустя минуту после начала.

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Царукян правда покорит UFC и поборется с Махачевым за пояс?