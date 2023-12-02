Дариуш сказал, в случае чего уйдет из спорта: «Если молодые в зале начнут меня опережать, то с меня хватит»
Бенеил Дариуш назвал условия для завершения карьеры.
«У меня есть два условия для завершения карьеры. Первое: если я выйду в октагон и ничего не почувствую, то уйду.
Второе: если в зале появится молодой парень, который опережает меня, за которым я не могу угнаться… Тогда с меня хватит», – сказал легковес UFC Бенеил Дариуш, который подерется с Арманом Царукяном на UFC Fight Night 233.
34-летний Дариуш в профессиональных ММА с 2009 года: Бенеил провел 28 боев со статистикой 22-5-1.
Бенеил Дариуш: «Я ассириец, но сделан в США. Считаю, что Америка – лучшая страна в мире»