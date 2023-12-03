На UFC Fight Night 233 в Остине в главном событии состоялся бой в легком весе между и . Царукян победил нокаутом в первом раунде.

Летом-2023 Царукян нокаутировал Хоакима Сильву, а Дариуш в первом раунде проиграл Чарльзу Оливейре.

UFC Fight Night 233: Царукян против Дариуша, Тернер – Грин и другие бои

Царукян правда покорит UFC и поборется с Махачевым за пояс?