Царукян нокаутировал Дариуша на UFC Fight Night 233

Теги UFC MMA Арман Царукян UFC Fight Night Бенеил Дариуш Царукян - Дариуш Бокс/MMA/UFC

На UFC Fight Night 233 в Остине в главном событии состоялся бой в легком весе между Арманом Царукяном и Бенеилом Дариушем. Царукян победил нокаутом в первом раунде.

Летом-2023 Царукян нокаутировал Хоакима Сильву, а Дариуш в первом раунде проиграл Чарльзу Оливейре.

UFC Fight Night 233: Царукян против Дариуша, Тернер – Грин и другие бои

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7 комментариев
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да уж, жестокий нокаут
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красиво завершил карьеру дариуша)) а вот дальше будет ну очень интересно - любой соперник супертоп! п.с. я уже жду бой с махачевым
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Дариушу скорейшего выздоровления!
Арман молодец, доказал все на деле, что сейчас в другой форме.
Видимо, бой с Гамротом многому научил и теперь старается финишировать только.
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Всё закончилось очень быстро и красиво... Теперь точно будет с Исламом реванш)
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Пусть с Джастином дерутся,а победитель за Титул
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Хороший нокаут, но думаю, что Арману нужно провести еще один бой, так как он не может котироваться выше Гэтджи или Порье и это будет претендентский бой, но что-то у меня есть сомнения, что они будут рваться с ним драться. И для Ислама будет интересный бой, так как в отличие от остальных у Царукяна нет откровенно слабых мест. Наверное, он чуть слабее во всем, но совсем немного. Первый бой был очень интересен в плане борьбы, но Арман просел под конец. Не уверен, что он 5 раундов выстоять готов.
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Ответ Евгений Цыбульников
Всё закончилось очень быстро и красиво... Теперь точно будет с Исламом реванш)
Не торопись, у ислама, как минимум Оливейра, а как ещё более реально- Оливейра, Ковингтон/Эдвардс
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