Царукян нокаутировал Дариуша на UFC Fight Night 233
На UFC Fight Night 233 в Остине в главном событии состоялся бой в легком весе между Арманом Царукяном и Бенеилом Дариушем. Царукян победил нокаутом в первом раунде.
Летом-2023 Царукян нокаутировал Хоакима Сильву, а Дариуш в первом раунде проиграл Чарльзу Оливейре.
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Арман молодец, доказал все на деле, что сейчас в другой форме.
Видимо, бой с Гамротом многому научил и теперь старается финишировать только.