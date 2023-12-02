ММА-Серия 75: Тарасов против Ершова, Новаэс против Дьяконова и другие бои
2 декабря в Москве на «ВТБ-Арене» состоится турнир ММА-Серия 75, в главном событии которого пройдет бой за платиновый пояс в тяжелом весе между Сергеем Дьяконовым (18-2) и Эдиналдо Новаэсом (12-6).
Другие бои вечера:
- Кассио Жакаре (22-14) – Сергей Бобрышев (17-3);
- Тьяго Оливейра (17-11) – Джефферсон Гонсалвес (14-0-2);
- Евгений Ершов (1-2) – Артем Тарасов (13-6).
Начало турнира в 19:00 по мск. Трансляция на платформе Окко и на официальном сайте промоушена.
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