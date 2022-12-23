Бой Тарасова и Регбиста на Top Dog 18 признан несостоявшимся
Поединок между Артемом Тарасовым и Данилом «Регбистом» Алеевым на Top Dog признан несостоявшимся, сообщает пресс-служба промоушена.
Бой, который прошел 16 декабря, закончился победой Регбиста единогласным решением судей. Команда Тарасова подала апелляцию, после чего Федерация бокса России аннулировала результат в связи с ошибочным подсчетом времени раунда судьей-хронометристом.
Лицензия судьи, которые не вычел из положенного времени раунда отрезок остановки боя, была приостановлена.
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