Бенеил Дариуш: «Я ассириец, но сделан в США. Считаю, что Америка – лучшая страна в мире»
Бенеил Дариуш признался, что считает США лучшей страной в мире.
«Кем ощущаю себя сильнее? Думаю, и то и другое. Потому что дома я говорю по-ассирийски, моя культура – ассирийская, но в то же время я сделан в Америке. Я приехал в возрасте девяти лет, и Америка так много дала мне.
Чувствую, что я гражданин двух государств – я ассириец и американец. Я люблю Америку. Считаю, что Америка — лучшая страна в мире», – сказал легковес UFC Бенеил Дариуш.
В ночь на 3 декабря Дариуш проведет поединок против Армана Царукяна. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 233.
Али Абдель-Азиз – о Дариуше: «Настоящий самурай. Жить с мечом, умереть от меча»
Дариуш – о проигрыше Оливейре: «Не хочу умалять заслуг Чарльза, но это была не лучшая версия меня»