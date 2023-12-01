Бенеил Дариуш: «Я ассириец, но сделан в США. Считаю, что Америка – лучшая страна в мире»

Бенеил Дариуш признался, что считает США лучшей страной в мире.

«Кем ощущаю себя сильнее? Думаю, и то и другое. Потому что дома я говорю по-ассирийски, моя культура – ассирийская, но в то же время я сделан в Америке. Я приехал в возрасте девяти лет, и Америка так много дала мне.

Чувствую, что я гражданин двух государств – я ассириец и американец. Я люблю Америку. Считаю, что Америка — лучшая страна в мире», – сказал легковес UFC Бенеил Дариуш.

В ночь на 3 декабря Дариуш проведет поединок против . Бой возглавит турнир UFC Fight Night 233.

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