Бенеил Дариуш: «Я ассириец, но сделан в США. Считаю, что Америка – лучшая страна в мире»

Теги UFC MMA Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш признался, что считает США лучшей страной в мире.

«Кем ощущаю себя сильнее? Думаю, и то и другое. Потому что дома я говорю по-ассирийски, моя культура – ассирийская, но в то же время я сделан в Америке. Я приехал в возрасте девяти лет, и Америка так много дала мне.

Чувствую, что я гражданин двух государств – я ассириец и американец. Я люблю Америку. Считаю, что Америка — лучшая страна в мире», – сказал легковес UFC Бенеил Дариуш.

В ночь на 3 декабря Дариуш проведет поединок против Армана Царукяна. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 233.

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5 комментариев
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Ответ Fizkultprivet
Гражданин США и гражданин несуществующего государства. Про гражданство Ирана вообще молчок, отказался от него? Отец продал бизнес в Иране? Дома говорит по-ассирийски с китаянкой женой?
Чувак , может хватит быть душнилой . Чел с 9 по 34 лет живет в США , иранцем по крови не является . Причем тут бизнес его отца ?
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Блин, там Арман накосячил, оказывается он реально напал толпой на тупо чилящего на скамейке Бобби Грина, еще и ударил. Еще и выложил это видео с гордостью, что с этими людьми не так? Уже все ММА сообщество настроил против себя.
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Ответ SGambler
Блин, там Арман накосячил, оказывается он реально напал толпой на тупо чилящего на скамейке Бобби Грина, еще и ударил. Еще и выложил это видео с гордостью, что с этими людьми не так? Уже все ММА сообщество настроил против себя.
Пытается стать медийным, правда такая себе попытка
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