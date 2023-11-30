Веретенников о бое Дариуш — Царукян: «Арман — молодой и опасный соперник, но Бенни готов к этому противостоянию»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников, являющийся спарринг-партнером американского бойца UFC Бенеила Дариуша, рассказал о готовности ирано-американского спортсмена к поединку с россиянином Арманом Царукяном.

«Бенни подошел к бою в очень хорошей форме, жду от боя, однозначно, его победы — неважно, решением или досрочно. Очень переживаю за него.

Арман — молодой и опасный соперник, но думаю, что Бенни готов к этому противостоянию. Так что — только победа», — заявил Веретенников.

Поединок Дариуш (22-5-1) — Царукян (20-3) состоится 2 декабря на турнире UFC Fight Night в Остине, штат Техас, США.

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