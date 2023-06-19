Дариуш – о проигрыше Оливейре: «Не хочу умалять заслуг Чарльза, но это была не лучшая версия меня»

Бенеил Дариуш объяснил проигрыш Чарльзу Оливейре плохой формой в день боя.

«Я просто знаю, что это не лучшая версия меня. Не знаю. По какой-то причине в тот день я был не в форме. Не могу это объяснить.

Не буду оправдываться, потому что не хочу умалять заслуг Чарльза. В тот вечер он был лучше. Он одержал великую победу.

Это было странно, не могу объяснить: вроде все видел хорошо, но тело двигалось словно в слоу-мо.

Все, что я задумывал, делалось с опозданием. Не могу это объяснить. Просто не чувствовал себя самим собой», – сказал топовый легковес UFC Бенеил Дариуш.

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