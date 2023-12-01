Чемпион PFL Магомедкеримов: «Если бы я дрался в UFC, спокойно дошел бы до пояса. Ничего там такого нет»

Теги UFC MMA PFL Магомед Магомедкеримов Бокс/MMA/UFC

Магомед Магомедкеримов высказался об уровне конкуренции в UFC.

– Ваш рекорд в PFL, которая сейчас вторая лига мира, – 17-1. Вы дважды выиграли Гран‑при. А не устали еще отвечать людям, что это ничем не менее значимо, чем быть в топ‑3 UFC или даже с чемпионским поясом?

– Да, людям кажется, что бойцы UFC какие‑то нереальные, но ничего там такого нет. Если бы я в UFC дрался, спокойно дошел бы до пояса. Я спаррингую с бойцами, кто дерется в UFC, ничего там такого нет.

– В вашем зале из вашего дивизиона среди бойцов UFC можно увидеть Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля. С кем вы больше спаррингов провели?

– С ними как раз не спарринговал, мы часто работали с Сантьяго Понциниббио, еще есть такой Тони Мартин, хороший боец. Я их легко проходил, даже не чувствовал, – сказал чемпион PFL в полусреднем весе Магомед Магомедкеримов.

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4 комментария
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в pfl чемпионами становятся те, кто в ufc шел на серии поражений
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если бы бабка была .... если бы я родился в Испании то был бы лучше Криша и Месси
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чувак в зале на спаринге "побил" нерейтинговых бойцов UFC и уже возомнил себя там чемпионом
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