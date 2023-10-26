Уокер ответил Анкалаеву: «Я – клоун? Или ты – читер, который обосрался и бьет запрещенные удары?»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Джонни Уокер назвал читером Магомеда Анкалаева.

«Я – клоун? Или ты – читер, который любит пользоваться ситуацией и играть грязно? Тебя должны были дисквалифицировать.

Увидев, что сильная позиция утеряна, а я встаю, ты обосрался и решил сыграть грязно. После 20 профессиональных боев ты до сих пор не знаешь правил?» – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Джонни Уокер, чей бой с Магомедом Анкалаевым признали несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом от россиянина.

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13 комментариев

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serdar cherkezov
пошло поехало! разогревают реванш!
+42
-2
+40
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D
все правильно
+30
-16
+14
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Александр Степанов
Раунд!
+16
-2
+14
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Bayern Munich
Всё решит бой
+8
-1
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Orson2074
Почти правильно сказал Джонни ,но с одним уточнением.
Мага, увидев, что Уокер поднимается, на автомате выбросил колено. Когда человек поднимается, вполне логично, что он встает на ноги ,а то что бразилец поднимался весь ,кроме колена, вполне мог и не увидеть из-за положения тела соперника.
Вообще, очень странное это правило о трех точках опоры, нет четкой трактовки. По идее ,Грассо тоже не должна быть сейчас чемпионкой, но, почему-то, те удары коленом правилам соответствовали.
Жаль Анкалаева, буксует карьера у парня. То Куцелаба, то странная ничья с поляком, где, кмк, Мага на характере, на тоненького, но вытащил бой, теперь это.
+4
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Orson2074
Ответ Cyrenaic
Очень понятное и справедливое правило. Нужны три точки опоры, а не три точки касания. Т. е. недостаточно просто касаться канваса рукой, нужно чтобы за ней был вес, нужно опираться на нее. Шевченко там едва пальцами касалась пола, Уокер опирался на нее
С точки зрения оценки постфактум- да. В бою сколько у бойца должно пойти времени что бы оценить, человек просто касается тремя точками канваса или опирается на все три?
Из бойцов считать-то до трех не все умеют, а тут еще и проанализировать надо успеть за доли секунды.
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Cyrenaic
Ответ Orson2074
Почти правильно сказал Джонни ,но с одним уточнением. Мага, увидев, что Уокер поднимается, на автомате выбросил колено. Когда человек поднимается, вполне логично, что он встает на ноги ,а то что бразилец поднимался весь ,кроме колена, вполне мог и не увидеть из-за положения тела соперника. Вообще, очень странное это правило о трех точках опоры, нет четкой трактовки. По идее ,Грассо тоже не должна быть сейчас чемпионкой, но, почему-то, те удары коленом правилам соответствовали. Жаль Анкалаева, буксует карьера у парня. То Куцелаба, то странная ничья с поляком, где, кмк, Мага на характере, на тоненького, но вытащил бой, теперь это.
Очень понятное и справедливое правило. Нужны три точки опоры, а не три точки касания. Т. е. недостаточно просто касаться канваса рукой, нужно чтобы за ней был вес, нужно опираться на нее. Шевченко там едва пальцами касалась пола, Уокер опирался на нее
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Cyrenaic
Ответ Orson2074
С точки зрения оценки постфактум- да. В бою сколько у бойца должно пойти времени что бы оценить, человек просто касается тремя точками канваса или опирается на все три? Из бойцов считать-то до трех не все умеют, а тут еще и проанализировать надо успеть за доли секунды.
Если колено касается канваса боец всегда считается "лежачим оппонентом", вне зависимости от количества точек опоры, распределения веса по ним и т.д. Все просто, колено на полу – нельзя бить ногами в голову.

В сложных ситуациях рефери всегда дает инструкции во время боя. Если соперник считается лежачим, рефери говорит это.
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