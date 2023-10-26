Уокер ответил Анкалаеву: «Я – клоун? Или ты – читер, который обосрался и бьет запрещенные удары?»

Джонни Уокер назвал читером Магомеда Анкалаева.

«Я – клоун? Или ты – читер, который любит пользоваться ситуацией и играть грязно? Тебя должны были дисквалифицировать.

Увидев, что сильная позиция утеряна, а я встаю, ты обосрался и решил сыграть грязно. После 20 профессиональных боев ты до сих пор не знаешь правил?» – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Джонни Уокер, чей бой с признали несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом от россиянина.

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