Уокер ответил Анкалаеву: «Я – клоун? Или ты – читер, который обосрался и бьет запрещенные удары?»
Джонни Уокер назвал читером Магомеда Анкалаева.
«Я – клоун? Или ты – читер, который любит пользоваться ситуацией и играть грязно? Тебя должны были дисквалифицировать.
Увидев, что сильная позиция утеряна, а я встаю, ты обосрался и решил сыграть грязно. После 20 профессиональных боев ты до сих пор не знаешь правил?» – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Джонни Уокер, чей бой с Магомедом Анкалаевым признали несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом от россиянина.
Анкалаев оскорбил Уокера: «Готовился к бою с воином, но он оказался клоуном»
Джонни Уокер: «Анкалаев ко мне теперь плохо относится? Я люблю тебя, Магомед»
Мага, увидев, что Уокер поднимается, на автомате выбросил колено. Когда человек поднимается, вполне логично, что он встает на ноги ,а то что бразилец поднимался весь ,кроме колена, вполне мог и не увидеть из-за положения тела соперника.
Вообще, очень странное это правило о трех точках опоры, нет четкой трактовки. По идее ,Грассо тоже не должна быть сейчас чемпионкой, но, почему-то, те удары коленом правилам соответствовали.
Жаль Анкалаева, буксует карьера у парня. То Куцелаба, то странная ничья с поляком, где, кмк, Мага на характере, на тоненького, но вытащил бой, теперь это.
Из бойцов считать-то до трех не все умеют, а тут еще и проанализировать надо успеть за доли секунды.
В сложных ситуациях рефери всегда дает инструкции во время боя. Если соперник считается лежачим, рефери говорит это.