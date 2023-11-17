«Магомед ответит за запрещенный удар». Уокер отреагировал на анонс реванша с Анкалаевым
Джонни Уокер отреагировал на анонс реванша с Магомедом Анкалаевым.
Поединок состоится в ночь на 15 января и возглавит первый в 2024 году турнир UFC, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
«Мы не закончили. Я заставлю его ответить за запрещенный удар коленом», – написал полутяжеловес UFC Джонни Уокер в социальных сетях.
Первый бой между бойцами прошел в главном карде UFC 294 и был признан несостоявшимся.
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