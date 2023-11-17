«Магомед ответит за запрещенный удар». Уокер отреагировал на анонс реванша с Анкалаевым

Джонни Уокер отреагировал на анонс реванша с Магомедом Анкалаевым.

Поединок состоится в ночь на 15 января и возглавит первый в 2024 году турнир UFC, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Мы не закончили. Я заставлю его ответить за запрещенный удар коленом», – написал полутяжеловес UFC Джонни Уокер в социальных сетях.

Первый бой между бойцами прошел в главном карде UFC 294 и был признан несостоявшимся.

Почему Яна дисквалифицировали за удар коленом, а бой Анкалаева аннулировали?

«Кто-нибудь, ударьте врача по яйцам и спросите, где он находится». В UFC пожар из-за сорванного боя Анкалаева