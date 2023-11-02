Милохин назвал дату дебюта в ММА: «Мне нужно месяцев пять, чтобы потренироваться и не опозориться»

Даня Милохин заявил, что хочет дебютировать в ММА в течение полугода.

«Когда первый бой? Еще месяцев пять может быть. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный первый бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне еще нужно потренироваться, чтобы не опозориться», – сказал блогер Даня Милохин.

«Буду сладеньким бойцом». Даня Милохин мечтает о UFC и хочет подраться с братом Хабиба