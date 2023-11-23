Немков – о допинге в ММА: «Не считаю, что в нашем спорте химия может как-то помочь»

Вадим Немков усомнился в эффективности допинга в смешанных единоборствах.

«Меня с первого боя в Bellator тестируют два раза в неделю. Нью-йоркская комиссия и комиссия штата, где мы выступаем. И так перед каждым боем.

Как я отношусь к внеплановым тестам? Меня бы устраивало. Я не считаю, что химия в нашем спорте кому-то может очень сильно помочь.

Многие спортсмены думают, что если начнут химичиться, то не надо тренироваться. Так не работает», – сказал бывший чемпион Bellator Вадим Немков.

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