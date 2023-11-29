Пол против Огаста: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

В ночь на 16 декабря в Орландо (Флорида) состоится вечер бокса, который возглавит поединок в первом тяжелом весе между Джейком Полом и Андре Огастом.

Где смотреть?

Официальной трансляции на территории РФ не будет. Турнир эксклюзивно покажет платформа DAZN. Начало в 05:00 по московскому времени.

Основной кард турнира:

  • Джейк Пол – Андре Огаст;
  • Йоэнис Теллес – Ливан Наварро;
  • Шадазия Грин – Франчон Крюс Дезерн;
  • Элайджа Флорес – Хавьер Майораль;
  • Лоренцо Медина – Джошуа Темпл.

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