Пол против Огаста: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 16 декабря в Орландо (Флорида) состоится вечер бокса, который возглавит поединок в первом тяжелом весе между Джейком Полом и Андре Огастом.
Где смотреть?
Официальной трансляции на территории РФ не будет. Турнир эксклюзивно покажет платформа DAZN. Начало в 05:00 по московскому времени.
Основной кард турнира:
- Джейк Пол – Андре Огаст;
- Йоэнис Теллес – Ливан Наварро;
- Шадазия Грин – Франчон Крюс Дезерн;
- Элайджа Флорес – Хавьер Майораль;
- Лоренцо Медина – Джошуа Темпл.
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