Босс PFL – о реванше Нейта Диаза и Джейка Пола: «У нас есть $15 млн, горит зеленый свет»

Босс PFL предложил $15 млн за реванш Нейта Диаза и Джейка Пола.

«Хочу оставить включенным зеленый свет. У нас есть $15 млн, есть Джейк Пол и инфраструктура PFL. С нами легко работать, для боя горит зеленый свет», – сказал глава PFL Донн Дэвис.

Напомним, в августе-2023 Пол победил в поединке по правилам бокса.

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Джейк Пол: «За один боксерский поединок Диаз заработал больше, чем за два боя с Конором. Он мечтает о реванше со мной»