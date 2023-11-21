Босс PFL – о реванше Нейта Диаза и Джейка Пола: «У нас есть $15 млн, горит зеленый свет»
Босс PFL предложил $15 млн за реванш Нейта Диаза и Джейка Пола.
«Хочу оставить включенным зеленый свет. У нас есть $15 млн, есть Джейк Пол и инфраструктура PFL. С нами легко работать, для боя горит зеленый свет», – сказал глава PFL Донн Дэвис.
Напомним, в августе-2023 Пол победил Диаза в поединке по правилам бокса.
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