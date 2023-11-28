Ян – о поединке с О’Мэлли: «28 из 30 экспертов посчитали, что я оказался сильнее. Уверен, что победил»

Теги UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Петр Ян раскритиковал судей, обслуживавших его поединок с Шоном О’Мэлли.

– Как думаете, сколько побед отделяет вас от еще одного поединка за титул?

– Минимум две. Тогда, полагаю, снова получу шанс. Давайте возьмем бой с О’Мэлли: 28 из 30 независимых судей и экспертов посчитали, что я оказался сильнее. И я уверен, что выиграл ту схватку.

Судейский вердикт в реванше с Алджамейном Стерлингом тоже вызывает вопросы. Скажу так: в дальнейшем мне интересны эти кандидатуры. Эти противостояния меня зажигают, – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.

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5 комментариев

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Крыс Пол
Только Мераб смог без вопросов победить Яна.
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Андерлехт Брюггевич
надо признать, что петра тогда ограбили
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Bayern Munich
Ответ Крыс Пол
Только Мераб смог без вопросов победить Яна.
И то только потому что у Яна была травма
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SGambler
Вот что отличает взрослых состоявшихся личностей, как Прохазка, от таких мелких, на всех обиженных как Петр Ян. Этот будет до конца жизни ныть по этому поводу, это он еще о Стерлинге не начал. Зачем все это нужно, когда результат уже вписан в историю и ты никак не можешь изменить это. Ян как мелкая собачка, лающая на всех вокруг.
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