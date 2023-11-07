Чарльз Оливейра встретился с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон UFC MMA Формула-1 легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра встретился с Льюисом Хэмилтоном на этапе «Формулы-1».

Бывший чемпион UFC и семикратный чемпион «Формулы-1» встретились в Сан-Паулу на Гран-при Бразилии.

Последний раз Оливейра выходил в октагон в мае 2023 года, когда нокаутировал Бенеила Дариуша. В октябре Чарльз должен был драться с Исламом Махачевым за пояс UFC, но выбыл из-за травмы лица.

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1 комментарий

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Bzz Pvz
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С Льюисом хотят встретиться все селебритис и президенты мира. Сам король Великобритании вручал Льюису почетный титул рыцаря. Ждём теперь совместное фото Льюиса с нашим солнцеликим Владимиром Владимировичем
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