Чарльз Оливейра встретился с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии

Чарльз Оливейра встретился с Льюисом Хэмилтоном на этапе «Формулы-1».

Бывший чемпион UFC и семикратный чемпион «Формулы-1» встретились в Сан-Паулу на Гран-при Бразилии.

Последний раз Оливейра выходил в октагон в мае 2023 года, когда нокаутировал . В октябре Чарльз должен был драться с за пояс UFC, но выбыл из-за травмы лица.

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