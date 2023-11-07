Чарльз Оливейра встретился с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии
Чарльз Оливейра встретился с Льюисом Хэмилтоном на этапе «Формулы-1».
Бывший чемпион UFC и семикратный чемпион «Формулы-1» встретились в Сан-Паулу на Гран-при Бразилии.
Последний раз Оливейра выходил в октагон в мае 2023 года, когда нокаутировал Бенеила Дариуша. В октябре Чарльз должен был драться с Исламом Махачевым за пояс UFC, но выбыл из-за травмы лица.
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