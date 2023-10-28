Роналдо прилетел в Саудовскую Аравию. Бразилец посетит поединок Фьюри – Нганну

Роналдо приехал в Эр-Рияд, чтобы посмотреть поединок Фьюри – Нганну.

Двукратный обладатель «Золотого мяча» прилетел в столицу Саудовской Аравии, чтобы посетить боксерский поединок между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

Помимо Роналдо, бой посетят Конор Макгрегор, Александр Усик, Криштиану Роналду, Дмитрий Бивол, Исраэль Адесанья, Эминем и другие звезды спорта и шоу-бизнеса.

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