Роналдо прилетел в Саудовскую Аравию. Бразилец посетит поединок Фьюри – Нганну

Теги Интер Милан Барселона Реал Мадрид Роналдо бокс Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Роналдо приехал в Эр-Рияд, чтобы посмотреть поединок Фьюри – Нганну.

Двукратный обладатель «Золотого мяча» прилетел в столицу Саудовской Аравии, чтобы посетить боксерский поединок между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

Помимо Роналдо, бой посетят Конор Макгрегор, Александр Усик, Криштиану Роналду, Дмитрий Бивол, Исраэль Адесанья, Эминем и другие звезды спорта и шоу-бизнеса.

«Изумительный прием». Конор Макгрегор прилетел в Саудовскую Аравию на бой Фьюри – Нганну

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15 комментариев

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С 2009 года здесь
норм заголовок)
+11
-2
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Арсен Талант-Уулу
Ответ Стахович
Лучший южноамериканский футболист XXI века
Также лучший Ronaldo))
+6
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Стахович
Лучший южноамериканский футболист XXI века
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migan10
Эминем посетит, это нереально!)
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Dexter Morgan
Легенда.
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Роман
Ответ Человек1991
Рональдо и Эминэм это конечно Легенды рядом с ними меркнут Роналду, Адэсанья , Макгрегор.
Макгрегор, который поднял UFC и первый двойной чемпион. Как и Роналду мегапопулярные.
Но куда им до тебя, на твоём фоне они меркнут.
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Максим Прокофьев
Ответ Стахович
Лучший южноамериканский футболист XXI века
Аргентина утонула?
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