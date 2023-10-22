Жалгас Жумагулов: «Второй бой Шары Буллета в UFC будет легче»

Теги UFC MMA Бруно Силва Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Шарабутдин Магомедов Спорт Казахстана

Боец ММА Жалгас Жумагулов оценил победу Шары Буллета над Бруно Силвой. 

«Шара молодец, дебют всегда тяжелый, видно было, что волновался. Пробелы, конечно, есть, если серьезный боец попадется, то сложновато чуть будет. У Сильвы-то такой сильной борьбы нет. Думаю, время покажет. Шара молодой, еще нарастит свое. Второй бой по-любому будет легче, в дебюте всем очень тяжело из-за волнения», — сказал Жумагулов.

Поединок прошел на турнире UFC 294, Шара выиграл решением судей. Для него эта победа стала 12-й на профессиональном уровне. 

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