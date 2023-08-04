Молдавский – о бое Джонса и Миочича: «Если что-то пойдет не по плану, Джон ослепит Стипе. Тычки в глаза – большая проблема»

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Валентин Молдавский Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Валентин Молдавский поделился ожиданиями от поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Для всех большая проблема – длинные конечности Джонса и постоянные тычки в глаза. Он пытается нокаутировать человека тычком в глаз. Когда Джонс в поединке с Гловером Тейшейрой раз пять-шесть целенаправленно тыкал в глаза, никто ничего не сделал.

Как это может так работать? Думаю, если что-то в бою пойдет не по плану, Джонс будет ослеплять Миочича. Конечно, у Джона больше шансов и за счет таких фишечек в запасе.

Плюс его стомпы и неожиданные острые локти, которые берутся непонятно откуда. Но, думаю, неплохие шансы есть и у Миочича», – сказал тяжеловес Bellator Валентин Молдавский.

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3 комментария

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Ответ Крокодила гены
У Стипе нет шансов. Хоть с тычками, хоть без.
Как мы знаем у Стипе есть шансы и с тычками
+3
0
+3
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У Стипе нет шансов. Хоть с тычками, хоть без.
+2
-2
0
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Да Стипе и сам может засунуть пол пальца в глаз
0
0
0
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