Цзю объяснил, почему сын не дерется с россиянами: «Определенное количество нашей аудитории будет болеть против нас»

Бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что не хочет видеть бои против россиян.

По мнению Цзю-старшего, это может настроить часть российской аудитории против его сына.

«Мне повезло, что мое время никогда из наших не пришлось бить. Понимаете в чем дело? Я жил за рубежом, и проведя бой здесь с россиянином, я бы потерял часть своей аудитории.

Кто-то из моих болельщиков стал бы болеть за него, то есть против меня, а так получилось, что на протяжении всей карьеры все болельщики из России всегда болели за меня.

По этой причине я не хочу, чтобы мой сын боксировал с русскими. Определенное количество нашей аудитории будет болеть против него, а я хочу чтобы вся Россия болела за моих сыновей», – сказал Цзю-старший.

Тим Цзю 12 марта подерется с Тони Харрисоном в Австралии за временный титул WBO

Цзю про бой с Харрисоном: «Готов убрать их всех с моего пути»