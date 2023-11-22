Хукер получил травму и снялся с поединка против Грина

Теги травмы UFC MMA легкий вес (MMA) Дэн Хукер UFC Fight Night Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Бой между Дэном Хукером и Бобби Грином отменен.

Пятираундовый поединок должен был состояться 3 декабря в соглавном событии UFC Fight Night в Остине, штат Техас.

Хукер (23-12) в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Джалина Тернера судейским решением.

Грин (31-14-1) в октябре нокаутировал Гранта Доусона в первом раунде.

Дэн Хукер показал рентген руки после победы над Тернером – перелом

Хукер – о видео, в котором Хасбик бьет кошку: «Давайте разрушим карьеру этой #####»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий