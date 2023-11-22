Хукер получил травму и снялся с поединка против Грина
Бой между Дэном Хукером и Бобби Грином отменен.
Пятираундовый поединок должен был состояться 3 декабря в соглавном событии UFC Fight Night в Остине, штат Техас.
Хукер (23-12) в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Джалина Тернера судейским решением.
Грин (31-14-1) в октябре нокаутировал Гранта Доусона в первом раунде.
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