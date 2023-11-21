UFC 296: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада) пройдет турнир UFC 296, в главном событии которого состоится поединок за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном..
Где и во сколько смотреть UFC 296?
Предварительный кард начнется в 02:00 по мск на канале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои главного карда начнутся в 06:00 по мск: трансляция на «Матч ТВ» и UFC Fight Pass.
Кард турнира:
- Леон Эдвардс – Колби Эдвардс в бою за титул в полусреднем весе;
- Алешандре Пантожа – Брэндон Ройвал в бою за титул в наилегчайшем весе;
- Шавкат Рахмонов – Стивен Томпсон;
- Тони Фергюсон – Пэдди Пимблетт;
- Висенте Луке – Иэн Гэрри.
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