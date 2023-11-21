Вечер бокса в Эр-Рияде 23 декабря: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Деонтей Уайлдер Джаррелл Миллер Энтони Джошуа Дмитрий Бивол бокс Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Отто Валлином.

Где и во сколько смотреть турнир в Саудовской Аравии?

Организатор турнира Matchroom Boxing показывает турниры на платформе DAZN. Об официальной трансляции в России пока не сообщалось. Время начало турнира также неизвестно.

Кард турнира:

💰 Сколько Джошуа, Уайлдер и Бивол заработают на турнире в Саудовской Аравии?

Глава управления развлечений Саудовской Аравии хочет организовать бой Бивола и Бетербиева

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2 комментария

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dedpihto59
👍надо обязательно посмотреть‼️
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tiunov
Кард, конечно, многообещающий
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