Вечер бокса в Эр-Рияде 23 декабря: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Отто Валлином.
Где и во сколько смотреть турнир в Саудовской Аравии?
Организатор турнира Matchroom Boxing показывает турниры на платформе DAZN. Об официальной трансляции в России пока не сообщалось. Время начало турнира также неизвестно.
Кард турнира:
- Энтони Джошуа – Отто Валлин;
- Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер;
- Даниэль Дюбуа – Джарелл Миллер;
- Дмитрий Бивол – Линдон Артур в бою за титул WBA в полутяжелом весе;
- Джей Опетайя – Эллис Зорро в бою за титул IBF в первом тяжелом весе.
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