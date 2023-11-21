Вечер бокса в Эр-Рияде 23 декабря: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок в тяжелом весе между и Отто Валлином.

Где и во сколько смотреть турнир в Саудовской Аравии?

Организатор турнира Matchroom Boxing показывает турниры на платформе DAZN. Об официальной трансляции в России пока не сообщалось. Время начало турнира также неизвестно.

Кард турнира:

Энтони Джошуа – Отто Валлин;

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– Джарелл Миллер;

– Линдон Артур в бою за титул WBA в полутяжелом весе;

Джей Опетайя – Эллис Зорро в бою за титул IBF в первом тяжелом весе.

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