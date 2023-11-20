Шон Брэди: «Я бы победил Белала Мухаммада в 9 из 10 поединках»

Теги UFC MMA Шон Брэди Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Шон Брэди хочет реванш с Белалом Мухаммадом.

«Я думаю, что если бы дрался с Белалом [Мухаммадом] десять раз, то победил бы его в девяти поединках. Но я очень рад, что он так высоко забрался. Надеюсь, что он продолжит побеждать, и тогда мы встретимся снова», – заявил боец UFC Шон Брэди.

Напомним, что в октябре 2022 года Мухаммад победил Брэди техническим нокаутом во втором раунде.

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