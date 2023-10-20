Чимаев и Мухаммад сфотографировались с флагом Палестины

Хамзат Чимаев и Белал Мухаммад сфотографировались с флагом Палестины.

Совместный снимок Мухаммад опубликовал в социальных сетях.

Мухаммад родился в США, но в выступает под палестинским флагом. В начале октября он поддержал страну на фоне обострения конфликта в секторе Газа.

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