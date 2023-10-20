Чимаев и Мухаммад сфотографировались с флагом Палестины

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев и Белал Мухаммад сфотографировались с флагом Палестины.

Совместный снимок Мухаммад опубликовал в социальных сетях.

Мухаммад родился в США, но в UFC выступает под палестинским флагом. В начале октября он поддержал страну на фоне обострения конфликта в секторе Газа.

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7 комментариев

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Лига Мастеров
Ответ Мага осторожный
только на это духа и хватает, а могли бы воевать ехать
зачем вообще ездить воевать? Может мирно хоть одну из нынешних проблем решить. А то смотрю прям тренд стал проблемы войной решать
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ральф шумахер
Черт, как же нокаутировать то, где мозга нет? Ну, надеюсь их оппоненты по корпусу или болевыми поработают.
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Лига Мастеров
Ответ Мага осторожный
только на это духа и хватает, а могли бы воевать ехать
так я смотрю пол местного чата вступило в Цахал. Хотя стоп
+3
-1
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Лига Мастеров
Ответ Мага осторожный
можно, если бы они поддерживали и тех и других, но они только за Палестину топят
так ты много знаешь людей кто за разные топят! По твоему вся Европа за войну они каждый туалет подсветили звездой Давида?
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Адам Нинуху
Ответ Мага осторожный
только на это духа и хватает, а могли бы воевать ехать
а у тебя хватает духа только говорить про всех гадости с непонятным ником на аватарке
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