Йен Гэрри: «Думаю, что в следующем году титул полусреднего веса будет у Рахмонова»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Йен Гэрри Бокс/MMA/UFC

Гэрри считает Рахмонова главным претендентом на пояс UFC в полусреднем весе.

«Если Леон Эдвардс действительно выйдет и победит Колби Ковингтона, то следующими претендентами будут Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов. Я думаю, что в следующем году, скорее всего, титул полусреднего веса будет у Шавката», – заявил боец UFC Йен Гэрри.

Напомним, что Эдвардс и Ковингтон встретятся в бою за пояс в полусреднем весе на UFC 296. Турнир пройдет 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

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1 комментарий

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Горец Юнайтед
Пояс будет у Ислама)
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