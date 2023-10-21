Белал Мухаммад про Рахмонова: «Он хорош во всем, лучший в дивизионе»

Боец полусреднего веса Белал Мухаммад (23-3) высказался о непобежденном казахстанском бойце Шавкате Рахмонове (17-0):

«Он очень хорош, он доводит до конца, он во всём хорош – у него прекрасный грэпплинг, отличная ударная техника. Он крепкий орешек. Никогда не бросает, не сдается – с такими сложно в бою. Честно, я думаю, он лучший в дивизионе. Я был бы рад, если бы удалось сразиться»

Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON

Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»