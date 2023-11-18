Чемпион Bellator назвал себя лучшим бойцом легчайшего веса в мире: «Надеру зад даже Кинг-Конгу»

Теги легчайший вес MMA Bellator Серхио Петтис Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator Пэтчи Микс назвал себя лучшим бойцом мира в легчайшем весе.

«Я вернулся за своим поясом. Что для меня дальше? Это не имеет значения. Я лучший боец в мире в 61 кг.

Если вы дадите мне Кинг-Конга, то я к чертям надеру ему зад», – сказал новый чемпион Bellator в легчайшем весе Пэтчи Микс, задушивший Серхио Петтиса на Bellator 301.

Bellator 301: Джексон нокаутировал Амосова, Шаблий победил Фрейре и другие бои

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий