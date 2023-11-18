Чемпион Bellator назвал себя лучшим бойцом легчайшего веса в мире: «Надеру зад даже Кинг-Конгу»

Чемпион Bellator Пэтчи Микс назвал себя лучшим бойцом мира в легчайшем весе.

«Я вернулся за своим поясом. Что для меня дальше? Это не имеет значения. Я лучший боец в мире в 61 кг.

Если вы дадите мне Кинг-Конга, то я к чертям надеру ему зад», – сказал новый чемпион Bellator в легчайшем весе Пэтчи Микс, задушивший Серхио Петтиса на Bellator 301.

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