Чемпион Bellator назвал себя лучшим бойцом легчайшего веса в мире: «Надеру зад даже Кинг-Конгу»
Чемпион Bellator Пэтчи Микс назвал себя лучшим бойцом мира в легчайшем весе.
«Я вернулся за своим поясом. Что для меня дальше? Это не имеет значения. Я лучший боец в мире в 61 кг.
Если вы дадите мне Кинг-Конга, то я к чертям надеру ему зад», – сказал новый чемпион Bellator в легчайшем весе Пэтчи Микс, задушивший Серхио Петтиса на Bellator 301.
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