Амосов проиграл впервые в карьере после 27 побед подряд

Ярослав Амосов прервал победную серию в ММА из 27 боев.

В Чикаго (Иллинойс) завершился турнир Bellator 301, в главном событии которого прошел поединок за титул в полусреднем весе между и Джейсоном Джексоном.

Джексон нокаутировал Амосова в третьем раунде и стал новым чемпионом Bellator.

Для Амосова это первое поражение в карьере. До этого он выиграл 27 боев подряд (восемь в Bellator).

Bellator 301: Джексон нокаутировал Амосова, Шаблий победил Фрейре и другие бои