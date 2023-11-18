Амосов проиграл впервые в карьере после 27 побед подряд

Теги MMA полусредний вес (MMA) Bellator Ярослав Амосов Bellator 301 Бокс/MMA/UFC

Ярослав Амосов прервал победную серию в ММА из 27 боев.

В Чикаго (Иллинойс) завершился турнир Bellator 301, в главном событии которого прошел поединок за титул в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Джейсоном Джексоном.

Джексон нокаутировал Амосова в третьем раунде и стал новым чемпионом Bellator.

Для Амосова это первое поражение в карьере. До этого он выиграл 27 боев подряд (восемь в Bellator).

Bellator 301: Джексон нокаутировал Амосова, Шаблий победил Фрейре и другие бои

 

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6 комментариев

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Тосно жив
Це було гарно, трэба ящо!
+3
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RashNomadKazakh
Первый раз смотрел бой Ярослава. До этого только слышал о его невероятной борьбе и что он на одном уровне с Хабибом и возможно даже лучше. Однако в этом бою Ярослав показал себя весьма посредственным однобоким бойцом которого просто разобрали и нокаутировали. Чтожь как говорится "В этой игре есть уровни" и этот бой в очередной раз доказал это.
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Мерседес-Бендзь
С такой фамилией лечить людей.
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