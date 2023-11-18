Амосов проиграл впервые в карьере после 27 побед подряд
Ярослав Амосов прервал победную серию в ММА из 27 боев.
В Чикаго (Иллинойс) завершился турнир Bellator 301, в главном событии которого прошел поединок за титул в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Джейсоном Джексоном.
Джексон нокаутировал Амосова в третьем раунде и стал новым чемпионом Bellator.
Для Амосова это первое поражение в карьере. До этого он выиграл 27 боев подряд (восемь в Bellator).
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