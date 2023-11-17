Виталий Минаков: «У Путина очень хорошая техника самбо. Здорово, когда лидер государства уделяет внимание спорту»

Виталий Минаков оценил уровень подготовки Владимира Путина в самбо.

«Конечно, я видел, как борется Владимир Владимирович. С учетом того, что он очень давно выступал, техника у него очень хорошая. Это говорит о том, что он до сих пор периодически практикуется в зале.

Это здорово, когда лидер государства уделяет внимание спорту. Президент задает темп и направление другим людям», – сказал экс-чемпион Bellator Виталий Минаков.

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