«Легендарное заявление». Конор прокомментировал решение Снуп Догга отказаться от курения
Конор Макгрегор поддержал решение Снуп Догга отказаться от курения.
Ранее известный рэпер сообщил, что постарается избавиться от вредной привычки.
«Легендарное заявление. Пусть Господь благословит великого Снуп Догга», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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