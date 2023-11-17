«Легендарное заявление». Конор прокомментировал решение Снуп Догга отказаться от курения

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Snoop Dogg Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор поддержал решение Снуп Догга отказаться от курения.

Ранее известный рэпер сообщил, что постарается избавиться от вредной привычки.

«Легендарное заявление. Пусть Господь благословит великого Снуп Догга», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Конор встретился со Снуп Доггом: «Об этом напишут в учебниках по истории!»

Конор и еще три легенды UFC, которых мы хотим увидеть в рестлинге

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2 комментария

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Мяти
Есть предположение, что речь идет об трубке мира. Ыха ыхы папарапапппоооууу.
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