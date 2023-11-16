Конор выложил мем, сравнив себя с героем фильма «Американский психопат»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Кристиан Бэйл Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор сравнил себя с героем «Американского психопата» Патриком Бэйтманом.

Конор выложил в соцсетях фото, на котором ему массируют лицо, сравнив себя с главным героем фильма «Американский психопат» Патриком Бэйтманом, которого сыграл Кристиан Бэйл.

«Американский психопат» – экранизация одноименного романа, посвященная жизни банкира и серийного убийцы Патрика Бэйтмана.

Тренер – о психическом здоровье Макгрегора: «Я беспокоился о Коноре, не буду врать»

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7 комментариев

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Gitanes
Ждем сигма фейс
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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