Конор встретился со Снуп Доггом: «Об этом напишут в учебниках по истории!»

Конор Макгрегор поделился совместной фотографией со Снуп Доггом.

«Снуп и Мак. Об этом напишут в учебниках по истории!» – подписал публикацию экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

В последний раз Макгрегор дрался в июле-2021, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

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За что мы полюбили Конора Макгрегора и насколько он был силен на самом деле?