Конор встретился со Снуп Доггом: «Об этом напишут в учебниках по истории!»

Теги светская хроника UFC MMA Конор Макгрегор Snoop Dogg Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор поделился совместной фотографией со Снуп Доггом.

«Снуп и Мак. Об этом напишут в учебниках по истории!» – подписал публикацию экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

В последний раз Макгрегор дрался в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Конор и еще три легенды UFC, которых мы хотим увидеть в рестлинге

За что мы полюбили Конора Макгрегора и насколько он был силен на самом деле?

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5 комментариев

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SEVEN_
Встретились как то алкаш и наркоман?
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Мухтар Гаджимурадов
Мединский взял на заметку )
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We are Arsenal
Джерси сборной Ирландии по футболу топовая. Прям качеством веет.
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Viktor Morosow
Ответ SEVEN_
Встретились как то алкаш и наркоман?
один наркоман чемпионом стал 😁
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SEVEN_
Ответ Viktor Morosow
один наркоман чемпионом стал 😁
Наркоманы люди талантливые😂
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