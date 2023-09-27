Конор встретился со Снуп Доггом: «Об этом напишут в учебниках по истории!»
Конор Макгрегор поделился совместной фотографией со Снуп Доггом.
«Снуп и Мак. Об этом напишут в учебниках по истории!» – подписал публикацию экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
В последний раз Макгрегор дрался в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.
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За что мы полюбили Конора Макгрегора и насколько он был силен на самом деле?
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