Салихов подерется с Брауном на UFC 296

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Муслим Салихов UFC 296 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится UFC 296. В предварительном карде турнира пройдет поединок в полусреднем весе между Муслимом Салиховым и Рэнди Брауном.

Салихов (19-4) в последний раз дрался в июне, когда проиграл Николасу Далби судейским решением.

Браун (17-5) в июне единогласным решением судей победил Веллингтона Турмана.

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1 комментарий

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Давид Гур
За короля Кунг-фу всей душой!
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