Бивол – о бое с Линдоном Артуром: «На сегодня это лучший оппонент для меня»

Дмитрий Бивол назвал Линдона Артура лучшим оппонентом для себя.

«Хочу поблагодарить команду Линдона Артура за то, что приняли этот бой. На этот момент, на сегодня, думаю, это лучший оппонент для меня в полутяжелом весе», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол.

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Бивол 23 декабря проведет бой против Артура в андеркарде турнира с участием Уайлдера и Джошуа