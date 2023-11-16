Бивол – о бое с Линдоном Артуром: «На сегодня это лучший оппонент для меня»

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол назвал Линдона Артура лучшим оппонентом для себя.

«Хочу поблагодарить команду Линдона Артура за то, что приняли этот бой. На этот момент, на сегодня, думаю, это лучший оппонент для меня в полутяжелом весе», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол.

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Бивол 23 декабря проведет бой против Артура в андеркарде турнира с участием Уайлдера и Джошуа

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1 комментарий

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Саламбек Алаев
Точно 😀😀😀😀😀
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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